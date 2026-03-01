В Кремлі знайшли нове виправдання нападу на Україну через Іран, - Politico

Відмова Росії втручатися у справи Ірану може стати для Кремля інструментом для виправдання агресії проти України. Москва планує використати цю ситуацію, щоб продемонструвати "нездатність" Заходу дотримуватися міжнародних правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією видання, аналітики вважають, що російське керівництво використає події в Тегерані як доказ власної правоти щодо війни в Україні.
Російський політолог Володимир Пастухов зазначає, що російський диктатор Путін апелюватиме до ситуації в Ірані, щоб підтвердити "небезпеку" з боку Заходу.
"Буде важко переконати Путіна, що він колись помилявся. Сумнівачам він вкаже на Тегеран і скаже: "Це могли бути ми", - вважає Пастухов.
Така позиція має на меті закріпити наратив про те, що вторгнення в Україну було нібито превентивним кроком для уникнення долі Ірану.
Російські високопосадовці вже почали використовувати іранський кейс для дискредитації американської дипломатії. Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав спроби Дональда Трампа врегулювати ситуацію фікцією.
"Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали", - написав Медведєв у соцмережі X.
У Кремлі сподіваються, що саме цей меседж - про "безглуздість" домовленостей із Вашингтоном - стане основним для їхніх союзників, затьмаривши факт власної бездіяльності Росії щодо Тегерана.
Нагадаємо, ситуація довкола Ірану різко загострилася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Тегерану ударом "небаченої сили". За словами американського лідера, Вашингтон готовий до рішучих дій, якщо ісламська республіка продовжуватиме ескалацію.
Як повідомляло РБК-Україна, за такою жорсткою позицією Білого дому стоять дві країни, які фактично підштовхнули Трампа до оголошення "війни" Ірану, переконуючи його у необхідності радикального стримування Тегерана.
Своєю чергою, офіційний Іран відповів на ці погрози агресивною риторикою. В Тегерані заявили, що планують змусити США капітулювати та анонсували підготовку найпотужнішої операції помсти в історії країни.