В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, - Politico

Фото: дружба с Путиным имеет пределы (KHAMENEI.IR)
Автор: Сергей Козачук

Отказ России вмешиваться в дела Ирана может стать для Кремля инструментом для оправдания агрессии против Украины. Москва планирует использовать эту ситуацию, чтобы продемонстрировать "неспособность" Запада придерживаться международных правил.

Иран как оправдание для Путина

По информации издания, аналитики считают, что российское руководство использует события в Тегеране как доказательство собственной правоты относительно войны в Украине.

Российский политолог Владимир Пастухов отмечает, что российский диктатор Путин будет апеллировать к ситуации в Иране, чтобы подтвердить "опасность" со стороны Запада.

"Будет трудно убедить Путина, что он когда-то ошибался. Сомневающимся он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы", - считает Пастухов.

Такая позиция имеет целью закрепить нарратив о том, что вторжение в Украину было якобы превентивным шагом для избежания судьбы Ирана.

Критика дипломатии США

Российские чиновники уже начали использовать иранский кейс для дискредитации американской дипломатии. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал попытки Дональда Трампа урегулировать ситуацию фикцией.

"Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", - написал Медведев в соцсети X.

В Кремле надеются, что именно этот месседж - о "бессмысленности" договоренностей с Вашингтоном - станет основным для их союзников, затмив факт собственного бездействия России в отношении Тегерана.

 

Эскалация между США и Ираном

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударом "невиданной силы". По словам американского лидера, Вашингтон готов к решительным действиям, если исламская республика будет продолжать эскалацию.

Как сообщало РБК-Украина, за такой жесткой позицией Белого дома стоят две страны, которые фактически подтолкнули Трампа к объявлению "войны" Ирану, убеждая его в необходимости радикального сдерживания Тегерана.

В свою очередь, официальный Иран ответил на эти угрозы агрессивной риторикой. В Тегеране заявили, что планируют заставить США капитулировать и анонсировали подготовку самой мощной операции мести в истории страны.

