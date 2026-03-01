В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, - Politico

Иран как оправдание для Путина

По информации издания, аналитики считают, что российское руководство использует события в Тегеране как доказательство собственной правоты относительно войны в Украине.

Российский политолог Владимир Пастухов отмечает, что российский диктатор Путин будет апеллировать к ситуации в Иране, чтобы подтвердить "опасность" со стороны Запада.

"Будет трудно убедить Путина, что он когда-то ошибался. Сомневающимся он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы", - считает Пастухов.

Такая позиция имеет целью закрепить нарратив о том, что вторжение в Украину было якобы превентивным шагом для избежания судьбы Ирана.

Критика дипломатии США

Российские чиновники уже начали использовать иранский кейс для дискредитации американской дипломатии. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал попытки Дональда Трампа урегулировать ситуацию фикцией.

"Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", - написал Медведев в соцсети X.

В Кремле надеются, что именно этот месседж - о "бессмысленности" договоренностей с Вашингтоном - станет основным для их союзников, затмив факт собственного бездействия России в отношении Тегерана.