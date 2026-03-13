У Кремлі заявили про "спільні інтереси" з США у питанні санкцій

У Росії несподівано знайшли "спільні інтереси" з США - вони стосуються тимчасового зняття санкцій з російської нафти на танкерах.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
"У даному випадку ми бачимо дії Сполучених Штатів - спробу стабілізувати енергетичні ринки", - заявив він.
При цьому прессекретар уточнив: США повідомили, що виняток стосується лише нафти, завантаженої до 12 березня, і надалі знімати нафтові санкції з Росії не планують.
"Тому на даний момент ситуативно дійсно наші інтереси збігаються, ось таким чином ми це і розцінюємо", - додав Пєсков.
12 березня Сполучені Штати на 30 днів скасували обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем.
Умови ліцензії:
Нагадуємо, Росія планує перереєструвати під своїм прапором близько 80 нафтових танкерів "тіньового флоту" - і розвідка вже попередила про загрозу для Заходу.
Українська розвідка стверджує, що Москва вдається до такого кроку через дедалі частіші затримання суден, що возять російську нафту в обхід санкцій.
Підсанкційна структура Російського морського регістра судноплавства планує провести огляд і перереєструвати танкери, що наразі числяться за компаніями із Сейшельських островів, Китаю, Азербайджану та Самоа.
За оцінкою розвідки, судна під російським прапором можуть використовуватися для розвідувальної та диверсійної діяльності проти країн Заходу - насамперед у Балтійському морі, через яке проходить понад 40% морського нафтового експорту Росії.
Тим часом Іран у відповідь на атаки США погрожує влаштувати "нафтове пекло" на Близькому Сході. Проте що саме готують, іранський режим не розповів.