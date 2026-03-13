В Кремле заявили об "общих интересах" с США в вопросе санкций

У России неожиданно нашли "общие интересы" с США - они касаются временного снятия санкций с российской нефти на танкерах.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки", - заявил он.
При этом пресс-секретарь уточнил: США сообщили, что исключение касается лишь нефти, загруженной до 12 марта, и в дальнейшем снимать нефтяные санкции с России не планируют.
"Поэтому на данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем", - добавил Песков.
12 марта Соединенные Штаты на 30 дней отменили ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых морем.
Условия лицензии:
Напоминаем, Россия планирует перерегистрировать под своим флагом около 80 нефтяных танкеров "теневого флота" - и разведка уже предупредила об угрозе для Запада.
Украинская разведка утверждает, что Москва прибегает к такому шагу из-за участившихся задержаний судов, возящих российскую нефть в обход санкций.
Подсанкционная структура Российского морского регистра судоходства планирует провести осмотр и перерегистрировать танкеры, которые сейчас числятся за компаниями с Сейшельских островов, Китая, Азербайджана и Самоа.
По оценке разведки, суда под российским флагом могут использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности против стран Запада - прежде всего в Балтийском море, через которое проходит более 40% морского нефтяного экспорта России.
Тем временем Иран в ответ на атаки США угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке. Однако что именно готовят, иранский режим не рассказал.