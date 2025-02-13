У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі

Як пишуть російські державні ЗМІ, Пєсков ані спростував, ані підтвердив слова Трампа, що зустріч з Путіним пройде в Саудівській Аравії.

"Глави держав учора домовилися в ході телефонної розмови, що вони самі продовжать контакти, орієнтуватимуться на окрему зустріч і також домовилися, що негайно буде дано доручення помічникам, щоб ті розпочали відповідну роботу", - заявив Пєсков.

При цьому у Кремлі стверджують, що поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу щодо війни в Україні і про участь у ньому Європи "говорити передчасно". Речник Кремля також не уточнив, чи може буде залучений Китай до можливих переговорів.

За словами Пєскова, в РФ розпочали підготовку щодо формування переговорної групи для діалогу зі США.