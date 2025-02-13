В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились начать подготовку к встрече

Кремль заявляет, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились начать подготовку к встрече. Их помощникам поручили начать проработку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Как пишут российские государственные СМИ, Песков ни опроверг, ни подтвердил слова Трампа, что встреча с Путиным пройдет в Саудовской Аравии.
"Главы государств вчера договорились в ходе телефонного разговора, что они сами продолжат контакты, будут ориентироваться на отдельную встречу и также договорились, что немедленно будет дано поручение помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - заявил Песков.
При этом в Кремле утверждают, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по войне в Украине и об участии в нем Европы "говорить преждевременно". Спикер Кремля также не уточнил, может ли будет привлечен Китай к возможным переговорам.
По словам Пескова, в РФ начали подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.
Вчера, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили несколько тем, в частности, и войну РФ против Украины.
Трамп в тот же день созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились о дальнейших контактах и встречах.
После разговора с Путиным президент США заявил, что его первая встреча с Путиным пройдет, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем". Он отметил, что дата встречи еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там".
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