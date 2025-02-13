В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились начать подготовку к встрече

Как пишут российские государственные СМИ, Песков ни опроверг, ни подтвердил слова Трампа, что встреча с Путиным пройдет в Саудовской Аравии.

"Главы государств вчера договорились в ходе телефонного разговора, что они сами продолжат контакты, будут ориентироваться на отдельную встречу и также договорились, что немедленно будет дано поручение помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - заявил Песков.

При этом в Кремле утверждают, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по войне в Украине и об участии в нем Европы "говорить преждевременно". Спикер Кремля также не уточнил, может ли будет привлечен Китай к возможным переговорам.

По словам Пескова, в РФ начали подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.