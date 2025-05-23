У Кремлі заявили, що "СРСР досі існує": Україна жорстко відповіла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого та Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як пишуть росЗМІ, радник Путіна Антон Кобяков почав поширювати наратив про те, що СРСР все ще існує, а отже, вторгнення в Україну є внутрішнім конфліктом.

Кобяков заявив, що радянський союз нібито "з юридичної точки зору досі існує".

"Розпад СРСР у 1991 році був одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20-го століття. Радянський Союз розпався - на щастя та назавжди", - заявив речник МЗС України.

Георгій Тихий зауважив, що замість того, щоб вигадувати "безглузді юридичні фантазії", прихильникам радянського минулого варто згадати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР.

"Вони не зможуть відповісти, бо його не було. Досить уже дурнуватої радянської ностальгії", - зауважив він.

Водночас Коваленко нагадав, що вперше про ідею "єдіной страни" у вигляді РФ, Білорусі та України Путін сказав ще у 2001 році на зустрічі з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком та тодішнім президентом України Леонідом Кучмою у Вітебську.

"Від України одразу отримав відмову в підтримці навіть самої ідеї. Далі було далі, а з 2010 по 2014 Росія здійснювала агресивну спробу реалізації цієї ідеї через політику, спорт, маркетинг і культуру. На щастя, не вийшло, бо ми не дали", - додав керівник Центру протидії дезінформації.