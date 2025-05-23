"Буферна зона" Путіна: що сказав диктатор і як реагує Україна

Російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною. У Києві вже відреагували та вказали, що це є черговим підтвердженням того, що агресор не хоче миру.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що сказав Путін, які події передували його словами і як реагує на слова диктатора українська сторона.

Головне:

Що Путін сказав про "буферну зону"?

Що мав на увазі російський диктатор?

Скільки разів Путін вже згадував про "буфер"?

Як пов’язані слова Путіна з бойовими діями на кордоні?

Як відреагувала Україна на слова диктатора?

Що сказав Путін про "буферну зону" і що цьому передувало

У четвер, 22 травня Путін під час онлайн-зустрічі з російськими урядовцями заявив, що "було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону".

"Наші збройні сили зараз це завдання вирішують, активно пригнічуються вогневі точки противника, робота йде", - сказав Путін та інших подробиць не навів.

Втім, як пишуть російські пропагандистські медіаресурси, Путін мав на увазі Брянську, Курську та Бєлгородську області. Ці регіони межують із Чернігівською, Сумською та Харківською областями України.

Тим часом у російській Держдумі розмріялися, що так звана "буферна зона" взагалі має охоплювати 6 областей України.

"Я думаю, буферна зона безпеки має охопити прикордонні області там, де знаходяться, зокрема, "нові наші регіони". Тобто це: частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей", - сказав член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

Сам він фактично пояснює це тим, що росіяни бояться українських ударів. Він каже, що "зона безпеки має бути насамперед такою, щоб у тому числі удари HIMARS не могли досягти територій РФ".

Зазначимо, що заява Путіна пролунала на тлі намагань росіян прорвати кордон на Сумщині. Російські активні спроби там почалися у квітні, коли ЗСУ відійшли з частини території Курської області.

Відтоді, за даними ДПСУ, російські диверсійні групи намагаються прорватися через кордон України, особливо в Сумській області біля Басівки та Журавки. Противник активізував тактику малих штурмових груп, які намагаються перетнути кордон і закріпитися на українській території з подальшою метою розширення бойових дій.

На тлі чого безпекова ситуація в прикордонних районах Сумської області значно погіршилася. При тому, що війська РФ атакують й вглиб регіону, застосовуючи дрони, ракети та авіабомби.

Всього за місяць з регіону евакуювали понад 52 тисячі людей із більш ніж 200 населених пунктів. Останнім часом окупанти неодноразово націлювали свої удари саме на евакуаційний транспорт. Одна з останніх з трагічних подій - атака РФ на рейсовий автобус поблизу Білопілля Сумської області, який евакуював людей.

Примітно, що перед тим, як заявити про створення "буферної зони", Путін відвідав Курську область, де зустрівся з керівництвом муніципалітетів регіону. Під час зустрічі голова Глушковського району Павло Золотарьов попросив главу Кремля створити "буферну зону" в Сумській області.

У відповідь диктатор запитав, якої глибини має бути ця буферна зона, а Золотарьов сказав, що жадає, аби Росія захопила "принаймні Суми" і натякнув, що Росія має бути "більшою".

Карта: російські Брянська, Курська та Бєлгородські області межують з українськими Чернігівською, Сумською та Харківською областями України (google.com/maps)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін, ймовірно, організував цю зустріч аби виправдати плани Кремля захопити місто Суми та Сумську область заради так званої "буферної зони". Вони нагадують, що делегація РФ на переговорах з Україною 16 травня у Стамбулі погрожувала захопити Сумщину, щоб створити "зону безпеки".

Утім, ISW зазначають, що нині немає підстав вважати, що ворог близький для досягнення таких цілей. За підрахунками аналітиків, за тиждень окупанти просунувся лише на 1,2 км на ділянці фронту шириною до 4 км. Вони пояснюють, що такі темпи і масштаби наступу занадто малі, щоб говорити про прорив.

За даними джерел РБК-Україна, протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник все ж планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань. І одне з них - формування так званої "буферної зони" глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

Не перша заява російського диктатора про "буфер"

Зазначимо, що заяви диктатора про створення "буферної" або ж "санітарної" зони лунають далеко не вперше. Так, торік він говорив щось схоже про "санітарну зону" на кордоні Харківської та Бєлгородської областей, після чого окупанти пішли у наступ на Вовчанськ та Липці.

Видання "Важливі історії" звернуло увагу, що загалом Путін вже 8 разів заявив про подібне за останні два роки. Так, вперше диктатор пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні 13 червня 2023 року. Тоді він сказав, що "у разі продовження українських обстрілів у російських регіонах РФ повинна буде розглянути створення санітарної зони".

Згодом, 31 січня 2024 року російський диктатор згадував про "демілітаризовану зону". А 18 березня того ж року він знову сказав, що РФ "подумає над створенням санітарної зони". Вже 17 травня Путін повідомив, що російські війська "почали створювати зону безпеки у Харківській області".

28 травня року глава Кремля пригрозив, що у разі застосування ЗСУ далекобійної зброї Росії "знову доведеться ухвалювати рішення про створення санітарної зони". 20 червня він вкотре сказав, що війська РФ роблять "санітарну зону" у Харківській області.

А вже 12 березня поточного року Путін доручив "особливо подумати" про створення "зони безпеки".

Як реагує Україна

Нагадаємо, що з боку української сторони вже пролунали реакції на чергові фантазії Путіна про "буфер". Речник МЗС Георгій Тихий та очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначили, що про подібне Путін каже не вперше.

"Рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь", - акцентував Коваленко.

Своєю чергою речник МЗС заявив, що слова Путіна доводять наочно, що саме глава Кремля та Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз. І тому потрібно посилювати на них тиск всіх форм.

"Ну а те, що стосується всіляких буферних зон, на території Росії може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію. Отака наша позиція", - заявив Тихий.