В Кремле заявили, что "СССР до сих пор существует": Украина жестко ответила

Советник российского диктатора Владимира Путина заявил, что Советский Союз с юридической точки зрения якобы до сих пор существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого и Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Как пишут росСМИ, советник Путина Антон Кобяков начал распространять нарратив о том, что СССР все еще существует, а значит, вторжение в Украину является внутренним конфликтом.

Кобяков заявил, что советский союз якобы "с юридической точки зрения до сих пор существует".

"Распад СССР в 1991 году был одним из моментов наибольшей надежды в конце 20-го века. Советский Союз распался - к счастью и навсегда", - заявил спикер МИД Украины.

Георгий Тихий отметил, что вместо того, чтобы придумывать "бессмысленные юридические фантазии", сторонникам советского прошлого стоит вспомнить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР.

"Они не смогут ответить, потому что ее не было. Хватит уже глуповатой советской ностальгии", - отметил он.

В то же время Коваленко напомнил, что впервые об идее "единой страны" в виде РФ, Беларуси и Украины Путин сказал еще в 2001 году на встрече с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко и тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой в Витебске.

"От Украины сразу получил отказ в поддержке даже самой идеи. Дальше было дальше, а с 2010 по 2014 Россия осуществляла агрессивную попытку реализации этой идеи через политику, спорт, маркетинг и культуру. К счастью, не получилось, потому что мы не дали", - добавил руководитель Центра противодействия дезинформации.