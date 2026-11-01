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В Кремле заявили, что Путин может ответить на звонок Зеленского

12:03 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Кремле заявили, что Путин может ответить на звонок Зеленского Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
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Российский диктатор Владимир Путин вроде бы может ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зелеского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

Ушаков еще раз повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным.

"Он же посылает сигналы через разные источники. Хочет (поговорить), раз так хочет переговорить - пусть приезжает", - заявил он.

Помощник российского диктатора также утверждает, что Путин якобы никогда не отказывался разговаривать с Зеленским, поэтому ответит на телефонный звонок.

"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", - сказал Ушаков.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "пока никто не звонил".

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский пока не собирается звонить по телефону Путину.

Там отметили, что ключевые вопросы по завершению войны нужно решать на уровне лидеров. Однако телефонного звонка недостаточно для договоренностей.

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