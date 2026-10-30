У Кремлі ухилилися від прямої відповіді, чи готовий Путін говорити із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, але "поки що ніхто не телефонував".

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Також візьме слухавку. Він відкритий для діалогу з усіма", - заявив Пєсков.

Речник російського диктатора запевнив, що Путін начебто "відкритий для діалогу з усіма".

Його також запитали, чи відповів би Путін на дзвінок президента Франції Еммануеля Макрона або канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

При цьому Пєсков переклав відповідальність на українського президента, мовляв, він першим має зателефонувати.

На запитання, чи готовий Путін поговорити телефоном із Зеленським, якщо той ініціює розмову, речник Кремля відповів, що нібито російський диктатор готовий.

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь зазначив, що до таких зваяв не варто ставитися серйозно.

За його словами, український президент і російський диктатор могли б зустрітися де завгодно, але не в РФ чи Білорусі.