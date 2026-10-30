Чи телефонуватиме Зеленський Путіну: що кажуть в ОП

Ключові питання щодо завершення війни треба вирішувати на рівні лідерів. Однак телефонного дзвінка президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для домовленостей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам заявив радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Відповідаючи на запитання про можливість телефонної розмови між Зеленським та Путіним, Литвин зазначив, що росіяни не вперше говорять про дзвінок або ж зустріч у Москві.

За його словами, таким чином Росія намагається уникнути необхідності тристороннього формату на рівні лідерів.

"Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок", - наголосив радник Зеленського.