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Чи телефонуватиме Зеленський Путіну: що кажуть в ОП

12:50 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Чи телефонуватиме Зеленський Путіну: що кажуть в ОП Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
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Ключові питання щодо завершення війни треба вирішувати на рівні лідерів. Однак телефонного дзвінка президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для домовленостей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Відповідаючи на запитання про можливість телефонної розмови між Зеленським та Путіним, Литвин зазначив, що росіяни не вперше говорять про дзвінок або ж зустріч у Москві.

За його словами, таким чином Росія намагається уникнути необхідності тристороннього формату на рівні лідерів.

"Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок", - наголосив радник Зеленського.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, але "поки що ніхто не телефонував".

Також помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь зазначив, що до таких зваяв не варто ставитися серйозно.

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