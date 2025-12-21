Ушаков заявив, що Кремль очікує, коли із доповіддю з'явиться так званий "спецпосланник" диктатора Кирило Дмитрієв. Він повинен буде доповісти про підсумки переговорів представників США з Україною та Європою. Ушаков заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій" Москві не підійдуть.

"Ми це все тут обговоримо, подивимося, що може бути прийнято, що не можна категорично прийняти. Я думаю, що більшість пропозицій нам категорично не підійдуть, тому що ми будемо дотримуватися того, про що ми домовилися в Анкориджі та на інших зустрічах з американськими представниками", - заявив холуй диктатора.

Ушаков також насмілився заявити, що Україна та Європа, мовляв, запропонували до плану США (який розробляли росіяни) "досить неконструктивні" правки. Росія буде напрацьовувати свою так звану "позицію" вже за підсумками доповіді Дмитрієва.

"Сподіваюся, він повернеться в понеділок і доповість, перш за все, Путіну про результати своїх переговорів. І після цього ми напрацюємо свою позицію, з якою підемо далі - перш за все, в контактах з американцями", - заявив Ушаков.