У Кремлі заявили про необхідність зустрічі Путіна з Трампом

"Багато в чому ми вважаємо, що вона, звісно ж, потрібна. Її мають відповідно підготувати, і це потребує зусиль на різних рівнях експертних. Це потребує продовження контактів між Москвою й Вашингтоном, котрі було запущено й котрі зараз тривають, але поки якоїсь конкретики щодо цього немає", - заявив Пєсков.

При цьому за його словами, у Путіна поки немає у планах поїздок на Близький Схід, куди збирається приїхати Трамп 13-16 травня.

Переговори Трампа та Путіна

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктур в Україні.