В Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Трампом

"Во многом мы считаем, что она, конечно же, нужна. Она должна быть соответственно подготовлена, и это требует усилий на разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и которые сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики по этому поводу нет", - заявил Песков.

При этом по его словам, у Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток, куда собирается приехать Трамп 13-16 мая.

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, 18 марта стало известно, что Трамп провел первый телефонный разговор с Путиным. Они обсудили прекращение огня на всех объектах энергетики и инфраструктур в Украине.