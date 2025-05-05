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У Кремлі заявили про необхідність зустрічі Путіна з Трампом

Понеділок 05 травня 2025 16:15
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У Кремлі заявили про необхідність зустрічі Путіна з Трампом Архівне фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп повинен зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, однак поки у планах такої зустрічі немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Багато в чому ми вважаємо, що вона, звісно ж, потрібна. Її мають відповідно підготувати, і це потребує зусиль на різних рівнях експертних. Це потребує продовження контактів між Москвою й Вашингтоном, котрі було запущено й котрі зараз тривають, але поки якоїсь конкретики щодо цього немає", - заявив Пєсков.

При цьому за його словами, у Путіна поки немає у планах поїздок на Близький Схід, куди збирається приїхати Трамп 13-16 травня.

Переговори Трампа та Путіна

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктур в Україні.

А ось наприкінці лютого видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може нібито приїхати до Москви 9 травня, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом Трамп, реагуючи на такі чутки, зазначив, що він не їде до Москви 9 травня.

Водночас Трамп уже кілька разів заявляв про свої наміри відвідати Саудівську Аравію. Нещодавно стало відомо, що він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 по 16 травня.

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