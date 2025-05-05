В Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Трампом
Президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, однако пока в планах такой встречи нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
"Во многом мы считаем, что она, конечно же, нужна. Она должна быть соответственно подготовлена, и это требует усилий на разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и которые сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики по этому поводу нет", - заявил Песков.
При этом по его словам, у Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток, куда собирается приехать Трамп 13-16 мая.
Переговоры Трампа и Путина
Напомним, 18 марта стало известно, что Трамп провел первый телефонный разговор с Путиным. Они обсудили прекращение огня на всех объектах энергетики и инфраструктур в Украине.
А вот в конце февраля издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может якобы приехать в Москву 9 мая, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии Трамп, реагируя на такие слухи, отметил, что он не едет в Москву 9 мая.
В то же время Трамп уже несколько раз заявлял о своих намерениях посетить Саудовскую Аравию. Недавно стало известно, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.
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