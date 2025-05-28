В Кремлі висунули "умову" для зустрічі Путіна та Зеленського

Переговори Росії та України

16 травня на території Туреччини відбулись перші за останні кілька років переговори між Україною та Росією. Тоді ж делегацію Києва очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а Москви - помічник диктатора Росії Володимир Мединський.

Також до Туреччини прибув Зеленський, щоб зустрітись з Путіним, але останній проігнорував заклик до переговорів віч-на-віч.

Під час діалог делегації порушили питання масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін провели у три етапи протягом останніх вихідних.

Тим часом у Росії стверджують, що вони хотіли б провести наступний раунд переговорів знову у Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.