Переговоры России и Украины

16 мая на территории Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между Украиной и Россией. Тогда же делегацию Киева возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а Москвы - помощник диктатора России Владимир Мединский.

Также в Турцию прибыл Зеленский, чтобы встретиться с Путиным, но последний проигнорировал призыв к переговорам с глазу на глаз.

Во время диалога делегации подняли вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Обмен провели в три этапа в течение последних выходных.

Между тем в России утверждают, что они хотели бы провести следующий раунд переговоров снова в Турции.

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