Російський військовий корабель "Меркурій" зазнав серйозних пошкоджень внаслідок атаки морських безпілотників на військово-морській базі Бенгазі у Лівії. За попередніми даними, до удару можуть бути причетні українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Інцидент стався в неділю, 22 листопада, на сході Лівії. За словами двох місцевих військових чиновників, по базі вдарили морські дрони.

Удар серйозно пошкодив російський корвет "Меркурій" та спричинив на об'єкті вибух і сильну пожежу, яку згодом вдалося загасити.

Супутниковий телеканал Almasar опублікував кадри, на яких видно охоплене полум'ям судно.

За даними попереднього розслідування лівійських військових щонайменше чотири дрони вдалося перехопити та знищити. Два безпілотники влучили безпосередньо у військовий корабель.

Дрони нібито запустили з бази на заході Лівії, якою керують українські військові.

Уряд східної Лівії (підконтрольний самопроголошеній Лівійській національній армії) підтвердив, що пошкоджене судно пришвартувалося в Бенгазі для дозаправки та поповнення запасів.

Це відбувалося в межах угоди про співпрацю з Росією. Наразі Москва та східнолівійська влада розпочали спільне розслідування інциденту.

Анонімний європейський чиновник у коментарі виданню підтвердив, що інформація про вибух у порту Бенгазі за участю російського корвета є достовірною, проте причини події на Заході поки не оцінюють.

Ні Україна, ні Росія офіційно атаку не коментували.

Крім того, ввечері 22 листопада місцеві ЗМІ повідомили про окрему атаку біля порту Бенгазі, де ще один морський дрон уразив комерційне судно під мальтійським прапором (його екіпаж врятував лівійський флот).

Також заявляється про знищення щонайменше 12 морських безпілотників біля узбережжя міста.

Водночас міжнародно визнаний уряд західної Лівії у Триполі засудив ці події, заявивши про категоричне неприйняття перетворення країни на "арену міжнародних конфліктів або театр для зведення рахунків зовнішніми силами".