Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос об ударе по российскому корвету в территориальных водах Ливии.

"Этим занимается наше оборонное ведомство и информация, если это будет считаться целесообразным, также будет предоставляться по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского по этому поводу", - сказал Песков.

Поражение корвета "Меркурий"

Напомним, 22 ноября Naval News сообщило, что корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара в порту Бенгази, где судно стояло несколько дней.

Издание писало, что за рядом удачных атак на связанные с Россией суда в Средиземном море стоит Украина.

Отметим, агентство Associated Press писало, что удар по базе в Бенгази могли нанести украинские дроны. По данным двух местных военных, два беспилотника попали в корабль.

Как стало известно, среди погибших в результате атаки есть граждане Ливии и России. Правительство Восточной Ливии назвал удар нарушением суверенитета страны и попросило ООН провести международное расследование.