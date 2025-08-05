У Кремлі відреагували на заклики змусити Індію відмовитися від закупівлі нафти РФ

У Кремлі назвали заклики змусити Індію та інші країни відмовитися від закупівлі російської нафти "фактичними погрозами" і заявили, що не вважають їх "законними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Він наголосив, що Москва не вважає такі заклики "законними" й переконана, що суверенні держави мають "самостійно обирати торгових партнерів і формати економічного співробітництва, які відповідають їхнім національним інтересам".

Пєсков заявив, що в Кремлі чують багато заяв, які, за його словами, є "фактичними погрозами" та спробами "змусити окремі країни припинити торгівельні відносини з Росією".

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Росії 100% вторинними тарифами, якщо за 50 днів Росія не піде на мир з Україною.

Минулого тижня американський лідер посилив своє рішення - дедлайн значно скоротився. Тепер вторинні тарифи й санкції загрожують РФ, якщо до 8 серпня Москва не захоче миру.

Варто зазначити, що Трамп поки не уточнив, які саме обмеження він має намір запровадити проти Росії, крім 100% вторинних тарифів.

А вже вчора Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти. Американський лідер наголосив, що Делі немає діла до того, скільки українців загинуло через російську агресію.