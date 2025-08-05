В Кремле отреагировали на призывы заставить Индию отказаться от закупки нефти РФ

В Кремле назвали призывы заставить Индию и другие страны отказаться от закупки российской нефти "фактическими угрозами" и заявили, что не считают их "законными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что Москва не считает такие призывы "законными" и убеждена, что суверенные государства должны "самостоятельно выбирать торговых партнеров и форматы экономического сотрудничества, которые отвечают их национальным интересам".

Песков заявил, что в Кремле слышат много заявлений, которые, по его словам, являются "фактическими угрозами" и попытками "заставить отдельные страны прекратить торговые отношения с Россией".

Дедлайн Трампа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной.

На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился. Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира.

Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.

А уже вчера Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти. Американский лидер подчеркнул, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.