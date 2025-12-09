Зеленський про енергетичне перемир'я: якщо росіяни будуть готові, то й ми

Україна буде готова до встановлення енергетичного перемир'я з Росією, якщо Москва піде на таку ініціативу.

Як передає РБК-Україна , про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Голова української держави зазначив, що російські окупанти завдають ударів по українській енергетиці і Сили оборони абсолютно справедливо відповідають.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Через те, що внаслідок таких атак було пошкоджено велику кількість енергооб'єктів, по всій країні щодня діють графіки погодинних відключень світла.

Ще в березні Україна і Росія домовилися про енергетичне перемир'я. Але росіяни його порушували - вони били по енергооб'єктах у прифронтових територіях.

Зокрема, окупанти через близько 10 днів після початку такого перемир'я завдали удару по Херсону, тоді без світла залишилися десятки тисяч людей.

Уже наступного дня ворог атакував об'єкти нафтогазової промисловості в Полтаві.

Президент Володимир Зеленський після цього звернув увагу на одну з основних проблем такого формату припинення вогню - не було третіх сторін, які б спостерігали за виконанням домовленостей.

У жовтні заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що питання енергетичного перемир'я з Росією потрібно обговорювати відразу разом із загальним припиненням вогню.