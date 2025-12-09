ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про енергетичне перемир'я: якщо росіяни будуть готові, то й ми

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 21:24
UA EN RU
Зеленський про енергетичне перемир'я: якщо росіяни будуть готові, то й ми Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна буде готова до встановлення енергетичного перемир'я з Росією, якщо Москва піде на таку ініціативу.

Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова української держави зазначив, що російські окупанти завдають ударів по українській енергетиці і Сили оборони абсолютно справедливо відповідають.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Через те, що внаслідок таких атак було пошкоджено велику кількість енергооб'єктів, по всій країні щодня діють графіки погодинних відключень світла.

Ще в березні Україна і Росія домовилися про енергетичне перемир'я. Але росіяни його порушували - вони били по енергооб'єктах у прифронтових територіях.

Зокрема, окупанти через близько 10 днів після початку такого перемир'я завдали удару по Херсону, тоді без світла залишилися десятки тисяч людей.

Уже наступного дня ворог атакував об'єкти нафтогазової промисловості в Полтаві.

Президент Володимир Зеленський після цього звернув увагу на одну з основних проблем такого формату припинення вогню - не було третіх сторін, які б спостерігали за виконанням домовленостей.

У жовтні заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що питання енергетичного перемир'я з Росією потрібно обговорювати відразу разом із загальним припиненням вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Перемир'я Росії та України Електроенергія Режим припинення вогню Війна в Україні
Новини
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті