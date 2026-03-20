Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Кремлі відповіли, чи братимуть участь у мирних переговорах в США 21 березня

12:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Важлива заява Пєскова щодо чергового раунду переговорів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

В суботу, 21 березня, переговори в США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном, Москва у них участі не братиме.

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

Читайте також: Зеленський назвав п'ять причин, чому РФ почуватиметься сильнішою на переговорах

"Ні, Росія не братиме участі в цих контактах. Це буде двосторонній діалог українців з американцями. Пауза у продовженні тристороннього формату має тимчасовий характер", - сказав він.

Пєсков також висловив сподівання, що РФ зможе повернутися до переговорів у найближчій перспективі.

Українська делегація на переговорах

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські чиновники вже вирушили до США для участі у черговому раунді переговорів.

Він розповів, що обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Пауза у переговорах

Нагадаємо, спочатку новий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США мав відбутися з 5 по 8 березня. Переговори планували в Абу-Дабі.

Зеленський повідомляв, що сторони розглядали іншу локацію через бойові дії на Близькому Сході. Але зустріч так і не відбулася, оскільки США були сфокусовані на своїй операції проти Ірану.

Минулого тижня глава української держави розповів, що у Вашингтоні заявили про готовність до нової зустрічі, але тільки на території США. Американським чиновникам зараз не можна залишати країну через ситуацію з безпекою.

Водночас Зеленський заявляв, що під час майбутніх переговорів потрібно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиМирні переговориПєсковВійна в Україні