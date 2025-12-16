За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від того, як каже президент США Дональд Трамп, чи виходять Росія та Україна на угоду чи ні.

Пєсков заявив, що "позиція РФ у цьому питанні добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла як для американців, так і для української сторони".

"Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - цинічно заявив речник російського диктатора Володимира Путіна.

Пєсков додав, що у Кремлі нібито прагнуть "досягти своїх цілей і зупинити війну", не уточнивши при цьому, що саме Росія розв’язала бойові дії проти України.