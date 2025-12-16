У Кремлі відкинули ідею про перемир'я на Різдво

У Москві цинічно відкинули ідею різдвяного перемир'я між Україною та РФ, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від того, як каже президент США Дональд Трамп, чи виходять Росія та Україна на угоду чи ні.
Пєсков заявив, що "позиція РФ у цьому питанні добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла як для американців, так і для української сторони".
"Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - цинічно заявив речник російського диктатора Володимира Путіна.
Пєсков додав, що у Кремлі нібито прагнуть "досягти своїх цілей і зупинити війну", не уточнивши при цьому, що саме Росія розв’язала бойові дії проти України.
Нагадаємо, вчора у Берліні німецький канцлер Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир'я. Він висловив переконання, що саме це може стати прологом до постійного припинення вогню.
"Можливо, у російського керівництва ще залишилася хоч крапля людської гідності, і воно дасть спокій людям на Різдво. Тепер тільки від Росії залежить, чи вдасться перемир'я до Різдва", - сказав Мерц.
Пропозицію підтримав президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.
"США підтримують цю ідею, я, як президент України, безумовно, теж її підтримую. Я вважаю, що енергетичне перемир'я нормальне, будь-яке", - розповів президент України.
Напередодні ввечері, 15 грудня, у німецькому Берліні завершився дводенний саміт щодо України, участь у якому взяли президент Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.
За результатами зустрічі європейські лідери вийшли із спільною заявою, яка стосується гарантій безпеки та відновлення України.
Також ЗМІ писали, що Трамп залишився задоволений перебігом переговорів між українською та американською делегаціями - більшість питань вдалося врегулювати.
Детальніше про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані, - читайте у матеріалі РБК-Україна.