В Кремле отвергли идею о перемирии на Рождество

В Москве цинично отвергли идею рождественского перемирия между Украиной и РФ, которую предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на соглашение или нет.
Песков заявил, что "позиция РФ в этом вопросе хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна как для американцев, так и для украинской стороны".
"Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - цинично заявил представитель российского диктатора Владимира Путина.
Песков добавил, что в Кремле якобы стремятся "достичь своих целей и остановить войну", не уточнив при этом, что именно Россия развязала боевые действия против Украины.
Напомним, вчера в Берлине немецкий канцлер Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие. Он выразил убеждение, что именно это может стать прологом к постоянному прекращению огня.
"Возможно, у российского руководства еще осталась хоть капля человеческого достоинства, и оно оставит в покое людей на Рождество. Теперь только от России зависит, удастся ли перемирие до Рождества", - сказал Мерц.
Предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.
"США поддерживают эту идею, я, как президент Украины, безусловно, тоже ее поддерживаю. Я считаю, что энергетическое перемирие нормальное, любое", - рассказал президент Украины.
Накануне вечером, 15 декабря, в немецком Берлине завершился двухдневный саммит по Украине, участие в котором приняли президент Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.
Также СМИ писали, что Трамп остался доволен ходом переговоров между украинской и американской делегациями - большинство вопросов удалось урегулировать.
