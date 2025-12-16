По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на соглашение или нет.

Песков заявил, что "позиция РФ в этом вопросе хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна как для американцев, так и для украинской стороны".

"Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - цинично заявил представитель российского диктатора Владимира Путина.

Песков добавил, что в Кремле якобы стремятся "достичь своих целей и остановить войну", не уточнив при этом, что именно Россия развязала боевые действия против Украины.