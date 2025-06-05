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В Кремле рассказали, что Путин говорил Трампу об атаке СБУ на российские авиабазы

Москва, Четверг 05 июня 2025 14:45
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В Кремле рассказали, что Путин говорил Трампу об атаке СБУ на российские авиабазы Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин "предупредил" президента США Дональда Трампа об ответе Москвы на украинскую операцию "Паутина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Отвечая на вопрос, действительно ли Путин говорил Трампу, что Россия ответит на атаки, Песков ответил: "Да, действительно".

Песков добавил, что Россия "ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как посчитают целесообразным военные".

Пресс-секретарь диктатора также сказал, что Трамп в разговоре Путиным говорил, что не знал о планах подготовки операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации России. Но в Кремле заявили, что хотели бы услышать от американского президента слова осуждения.

"Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы хотели бы услышать жесткое осуждение", - сказал Песков.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин вчера, 4 июня, провели телефонный разговор. Об этом Трамп сообщил в Truth Social, хотя впоследствии удалил публикацию и "перезалил" ее снова без изменений.

Как отметил американский президент, Путин якобы заявил ему, что "вынужден ответить" на украинскую атаку, в результате которой были уничтожены российские самолеты.

Операция "Паутина"

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина". На территории России был нанесен удар по четырем военным аэродромам: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В результате атаки FPV-дронами поражен по меньшей мере 41 стратегический самолет РФ, в частности Ту-95, Ту-22М3 и А-50. В СБУ заявили, что это треть всего стратегического флота России.

Общие потери агрессора оценили в 7 млрд долларов - это самый большой авиационный удар по России с начала полномасштабной войны.

Детали спецоперации СБУ и ее последствия - в материале РБК-Украина.

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