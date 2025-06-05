В Кремле рассказали, что Путин говорил Трампу об атаке СБУ на российские авиабазы

В Кремле подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин "предупредил" президента США Дональда Трампа об ответе Москвы на украинскую операцию "Паутина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

Отвечая на вопрос, действительно ли Путин говорил Трампу, что Россия ответит на атаки, Песков ответил: "Да, действительно".

Песков добавил, что Россия "ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как посчитают целесообразным военные".

Пресс-секретарь диктатора также сказал, что Трамп в разговоре Путиным говорил, что не знал о планах подготовки операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации России. Но в Кремле заявили, что хотели бы услышать от американского президента слова осуждения.

"Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы хотели бы услышать жесткое осуждение", - сказал Песков.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин вчера, 4 июня, провели телефонный разговор. Об этом Трамп сообщил в Truth Social, хотя впоследствии удалил публикацию и "перезалил" ее снова без изменений.

Как отметил американский президент, Путин якобы заявил ему, что "вынужден ответить" на украинскую атаку, в результате которой были уничтожены российские самолеты.