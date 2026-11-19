За словами Ушакова, Путін і Трамп обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Спільних заяв для ЗМІ лідери робити не стали.

Помічник Путіна запевнив, що зустріч пройшла добре, а сам Путін вийшов з неї "у чудовому настрої". Водночас, за його словами, особливо важливих заяв на зустрічі не прозвучало, адже всі готуються до тристоронніх переговорів.

На початку зустрічі Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання, що вона принесе "багато чудового". Тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном, за даними The Wall Street Journal, запропонував сам Путін ще в жовтні, щоб обговорити завершення війни на вигідних для Москви умовах.