Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Шэньчжэне завершилась без совместных заявлений для печати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и заявления российских властей.
По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений. Совместных заявлений для СМИ лидеры делать не стали.
Помощник Путина заверил, что встреча прошла хорошо, а сам Путин вышел из нее "в отличном настроении". В то же время, по его словам, особо важные заявления на встрече не прозвучали, ведь все готовятся к трехсторонним переговорам.
В начале встречи Трамп назвал Путина своим другом и выразил надежду, что она принесет "много замечательного". Трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином, по данным The Wall Street Journal, предложил сам Путин еще в октябре, чтобы обсудить завершение войны на выгодных для Москвы условиях.
Украину к этим переговорам не пригласили. Зеленский в интервью NBC заявил, что войну можно завершить за одну встречу Трампа, Си и Путина, если США и Китай пригрозят России санкциями и остановят с ней торговлю. Киев ожидает от посланцев Трампа информацию о результатах переговоров.