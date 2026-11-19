Трамп, Сі Цзіньпін і Путін можуть завершити війну за одну зустріч, якщо справді цього захочуть. Для цього США та Китаю достатньо пригрозити Росії санкціями і зупинити з нею торгівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського NBC News .

Інтерв'ю вийшло напередодні тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна в Шеньчжені, на яку Україну не запросили.

"Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни", - сказав Зеленський.

Китай є найбільшим імпортером російської нафти. За словами президента, світова стабільність залежить від таких великих гравців, і якщо вони не зупиняють Путіна, отже, вони в цьому не зацікавлені.

Зеленський назвав великою помилкою спроби великих держав вирішувати майбутнє світу без участі менших країн. За його словами, якщо Трамп, Сі та Путін вирішуватимуть щось про Україну без неї, це залишиться лише риторикою.

Президент не погодився з американськими переговірниками, які вважають, що Путін став гнучкішим. На його думку, мета Путіна - повна окупація України, а смертельні удари по цивільних, зокрема повторні удари по рятувальниках, показують, що в нього немає політичної волі завершити війну.