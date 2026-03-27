Силою "мобілізували" 60-річного: на Волині затримали посадовця ТЦК, але там заперечують побиття

ДБР затримало працівника Ковельського ТЦК, який побив 60-річного чоловіка. Чоловік отримав серйозні травми. Втім, у військових своя версія подій.

Що сталося

20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив. Чоловікові 60 років - він не підлягає призову за віком.

Попри це, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Далі один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик. Це спричинило хімічні опіки очей.

Також працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля потерпілого, щоб він не міг поїхати.

У результаті побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості з тривалим розладом здоров'я.

Версія ТЦК

Волинський обласний ТЦК та СП стверджує, що військовослужбовці лише попросили чоловіка пред'явити військово-облікові документи. У відповідь той відмовився і вдарив одного з них в обличчя.

"Електрошокер не застосовувався. Після цього громадянин зачинився у власному автомобілі та відмовився надавати документи і будь-які пояснення", - йдеться у заяві відомства.

За версією ТЦК, чоловік має лише накол кістки одного з пальців, а "побиття чи жорстокого поводження з ним не було".

За словами військових, слізогінний газ застосували лише щоб зупинити його агресію. Сам військовослужбовець після сутички звернувся за медичною допомогою з легкими тілесними ушкодженнями.

Що буде з винуватцями

Начальнику групи повідомили про підозру за статтею 122 Кримінального кодексу - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав запобіжний захід - домашній арешт.

Слідство також готує підозри іншим учасникам інциденту. Розслідування веде Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР наголошує, що мобілізація має відбуватися виключно в межах закону, без порушення прав людини.