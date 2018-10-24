У Кремлі заявили, що вихід США з ДРСМД спровокує початок гонки озброєнь

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі будуть думати про забезпечення національної безпеки, заявив Дмитро Пєсков

Кремль вважає, що вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) спровокує початок гонки озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Це надзвичайно небезпечний намір, тобто це фактично декларування наміру вступити в гонку озброєнь, нарощувати потенціал озброєнь", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, на цьому тлі Кремль буде думати про забезпечення національної безпеки РФ. Також він підкреслив, що "це зробить світ більш небезпечним".

"Ви знаєте - ми на різних рівнях це говорили, президент про це говорив, - що ми, безумовно, на тлі подібних заяв, звичайно, в першу чергу думаємо про наші національні інтереси і про питання національної безпеки Росії", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала 22 жовтня США і Росію продовжувати переговори про "збереження" дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.

Раніше країни НАТО заявляли, що готові реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію ДРСМД. Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, країни НАТО отримали документ, що включає в себе 39 можливих варіантів реагування у разі порушення РФ договору. Пізніше стало відомо, що США планують повідомити Росії про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити в найближчі тижні.

Країни Північноатлантичного альянсу не розглядають можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на посилення ракетного потенціалу Росії.