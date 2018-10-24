НАТО не будет размещать ядерные ракеты в Европе в ответ на ракетную угрозу РФ

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

При этом Столтенберг признал, что РФ нарушает Договор ликвидации ракет средней и малой дальности

Страны Североатлантического альянса (НАТО) не рассматривают возможность размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на усиление ракетного потенциала России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"У нас нет эффективного Договора о РСМД (ликвидации ракет средней и малой дальности, - ред.) из-за нарушений Россией. Это не может продолжаться", - сказал он.

Столтенберг заявил, что не верит, что в результате выхода США из договора с Россией появятся новые станции ядерного оружия в Европе.

По словам Генсека НАТО, Альянс не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на "ракетную угрозу РФ".

"Мы не рассматриваем возможность размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на наращивание ракетного потенциала России", - сказал он.

Отметим, что Столтенберг выступал перед крупнейшими совместными учениями НАТО в течение многих лет. Trident Juncture 2018 проводится в Норвегии. В учениях учувствуют 50 тыс. военных из 31 страны, включая Финляндию и Швецию.

Напомним, Европейская комиссия призвала 22 октября США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после того, как президент США заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Ранее страны НАТО заявляли, что готовы реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации РСМД. Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, что включает в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ договора.

Позже стало известно, что США планируют сообщить России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели.