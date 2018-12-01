В Кремле заявили, что США предложили России продолжить контакты

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин flickr. com/helsinki2018

По словам помощника президента РФ Ушакова, было предложено с обеих сторон продолжить контакты

Соединенные Штаты Америки (США) предложили Российской Федерации (РФ) продолжать контакты после отмененной встречи лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, было предложено с обеих сторон продолжить контакты.

"В том числе с самим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном", - отметил Ушаков.

В ответ на вопрос, с чьей стороны была инициатива, помощник президента России сказал: "От американцев".

Белый дом пока не комментировал заявление Ушакова.

Напомним, Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по ситуации в Керченском проливе. Он подчеркнул, что принял решение в связи с тем, что украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джон Келли, а также с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сам Трамп заявил, что единственной причиной отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным была агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.