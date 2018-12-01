У Кремлі заявили, що США запропонували Росії продовжувати контакти

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін flickr. com/helsinki2018

За словами помічник президента РФ Ушакова, було запропоновано з обох сторін продовжити контакти

Сполучені Штати Америки (США) запропонували Російській Федерації (РФ) продовжувати контакти після скасованої зустрічі лідерів країн Володимира Путіна і Дональда Трампа. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, було запропоновано з обох сторін продовжити контакти.

"У тому числі із самим помічником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном", - зазначив Ушаков.

У відповідь на питання, з чийого боку була ініціатива, помічник президента Росії сказав: "Від американців".

Білий дім наразі не коментував заяву Ушакова.

Нагадаємо, Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним за ситуації у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Сам Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.