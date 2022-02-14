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В Кремле заявили, что Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности"

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Москва, Понедельник 14 февраля 2022 18:15
В Кремле заявили, что Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности" Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин одобрил проект ответа США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Документ российскому лидеру представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Президент концептуально одобрил проект, который был представлен Лавровым", - сказал Песков.

По его словам, российский МИД продолжит работу над окончательным текстом ответа, который затем будет направлен США и НАТО. Песков добавил, что пока сроки передачи документа неизвестны.

Отвечая на вопрос о возможности публикации российского ответа Песков сказал, что решение об этом примет Путин.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила ответ на реакцию США и НАТО по "гарантиям безопасности". Министр уточнил, что документ состоит из 10 страниц.

Отметим, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

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Владимир Путин НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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