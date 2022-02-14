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У Кремлі заявили, що Путін схвалив проект відповіді Росії щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Понеділок 14 лютого 2022 18:15
У Кремлі заявили, що Путін схвалив проект відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін схвалив проєкт відповіді США і НАТО щодо так званих "гарантій безпеки". Документ російському лідеру представив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Президент концептуально схвалив проєкт, який був представлений Лавровим", - сказав Пєсков.

За його словами, російське МЗС продовжить роботу над остаточним текстом відповіді, який потім буде направлений США і НАТО. Пєсков додав, що поки терміни передачі документа невідомі.

Відповідаючи на питання про можливість публікації російської відповіді Пєсков сказав, що рішення про це прийме Путін.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що Росія підготувала відповідь на реакцію США і НАТО щодо "гарантій безпеки". Міністр уточнив, що документ складається з 10 сторінок.

Зазначимо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

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