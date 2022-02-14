У Кремлі заявили, що Путін схвалив проект відповіді Росії щодо "гарантій безпеки"

Президент Росії Володимир Путін схвалив проєкт відповіді США і НАТО щодо так званих "гарантій безпеки". Документ російському лідеру представив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Президент концептуально схвалив проєкт, який був представлений Лавровим", - сказав Пєсков.

За його словами, російське МЗС продовжить роботу над остаточним текстом відповіді, який потім буде направлений США і НАТО. Пєсков додав, що поки терміни передачі документа невідомі.

Відповідаючи на питання про можливість публікації російської відповіді Пєсков сказав, що рішення про це прийме Путін.