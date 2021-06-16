В Кремле рассказали, будет ли разговор Путина и Байдена тет-а-тет

В Кремле рассказали о формате переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они могут провести разговор тет-а-тет.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала".
По его словам, Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.
"Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - заявил Песков.
Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Напомним, Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным.
Накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.