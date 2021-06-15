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Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным

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Вашингтон, Вторник 15 июня 2021 22:29
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. При этом в Белом доме не ожидают особых результатов от встречи двух лидеров.

Об этом говорится в стенограмме брифинга для прессы одного старших должностных лиц администрации Белого дома.

По его словам, одно из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме. "Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.

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