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У Кремлі розповіли, чи буде розмова Путіна та Байдена тет-а-тет

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі розповіли про формат переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Вони можуть провести розмову тет-а-тет.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі "Першого каналу".

За його словами, Путін і Байден обговорять питання дипломатичної власності, необхідно "розібрати всі завали" у сфері двостороннього співробітництва.

"Голови держав - вони і є голови держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч, і час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їх вибір", - заявив Пєсков.

Розмова Путіна і Байдена почнеться в компанії голови МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним.

Напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрала основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

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