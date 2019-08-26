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В Кремле прокомментировали возможность возвращения в G8

Новости » Политика    26.08.2019 - 16:32
В Кремле прокомментировали возможность возвращения в G8
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле пока не видят возможности для возвращения в G8

Российская Федерация не видит возможности для возвращения в группу G8 без согласия всех стран-участниц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Песков пояснил, что Москва не может вернуться в группу G8 только по приглашению одной из стран-участниц. Он добавил, что для возвращения России должен образоваться консенсус.

"Конечно, вернуться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", - заявил он.

Также Песков отметил, что в Кремле не считают предложение американского президента Дональда Трампа вернуться к формату G8 с участием России, несмотря на противоречия между другими странами-участницами группы, спланированной провокацией.

"Нет, мы так не считаем", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите G7 во Франции. Так, американский президент настаивал на возвращении России в G8 и игнорировал аргументы противников данной инициативы. Конфликт произошел в субботу вечером во время ужина на официальном открытии саммита.

РБК-Украина писало, что на саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России и лидеры "Большой семерки" отклонили эту идею, но решили усилить координацию с Москвой.

Канада выступила против возвращения России в G8 Трамп может пригласить Россию на следующий саммит G7, - Bloomberg
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