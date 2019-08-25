Трамп рассказал о работе над вопросом о возвращении РФ в G7

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп заявил, что восстановление "Большой восьмерки" было бы выгодным шагом

Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что ведется работа по возвращению России в формат G7. Об этом говорится в тексте пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Работа ведется. Многие хотели бы возвращения России", - заявил Трамп, отметив, что восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.

Напомним, ранее лидеры G7 на саммите во французском Биаррице обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Добавим, что президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" вместо России в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8.

Как известно, саммит государств "Большой семерки" открылся 24 августа во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.