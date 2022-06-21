В Кремле прокомментировали судьбу американских добровольцев. Гарантий не дают

Отвечая на вопрос о том, грозит ли пленным американцам смертный приговор, Песков заявил следующее: "Я ничего не могу гарантировать. Это зависит от расследования".

По словам спикера Кремля, захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

"Будет суд, и будет решение суда ... Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - сказал Песков.