У Кремлі прокоментували долю американських добровольців. Гарантій не дають

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує полоненим американцям смертний вирок, Пєсков заявив наступне: "Я нічого не можу гарантувати. Це залежить від розслідування".

За словами речника Кремля, захоплені американці не мають відношення до ЗСУ, і тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

"Буде суд, і буде рішення суду ... Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони піддавали загрозі їх життю, і вони повинні понести відповідальність за скоєні злочини", - сказав Пєсков.