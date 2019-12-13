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В Кремле посоветовали Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Новости » Политика     13.12.2019 - 12:33
В Кремле посоветовали Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей М)

Таким образом прокомментировали готовность Зеленского "сто раз" пожать руку Путину

Пресс-секретарь президента Россий Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности "сто раз" пожать руку российскому президенту, если Украине вернут аннексированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Песков предложил жать руку Путину, не поднимая вопрос о Крыме.

"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности", - сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину. "Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопрос. И мне кажется, что мы многое решили". - сказал Зеленский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

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