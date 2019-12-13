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У Кремлі порадили Зеленському тиснути руку Путіну без питання про Крим

Новини » Політика     13.12.2019 - 12:33
У Кремлі порадили Зеленському тиснути руку Путіну без питання про Крим
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

Таким чином прокоментували готовність Зеленського "сто разів" потиснути руку Путіну

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання Володимира Зеленського про готовність "сто разів" потиснути руку російському президентові, якщо Україні повернуть анексований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Пісків запропонував тиснути руку Путіну, не піднімаючи питання про Крим.

"Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати мінські домовленості", - сказав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну. "Так, а як можна по-іншому зустрічатися, а як можна інакше вирішувати питання. І мені здається, що ми багато чого вирішили". - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі.

У рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі повідомили, що Путін і Зеленський потиснули руки.

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