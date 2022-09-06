ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кремле похвастались "обширными" планами по Донбассу, рассказав, когда туда приедет Путин

Новина українською →
Донбасс, Вторник 06 сентября 2022 12:47
В Кремле похвастались "обширными" планами по Донбассу, рассказав, когда туда приедет Путин Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин посетит захваченный Донбасс, но пока дата поездки не определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится" , - сказал он.

Кроме того, он добавил, что планы по Донбассу у Путина «обширные».

"Планы по развитию обширные. Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активно, и там работают много-много тысяч людей", - добавил Песков.

Как сообщалось, ранее глава Кремля Владимир Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе. Он также похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины.

Напомним, Путин во время открытого урока для школьников придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Донбасс
NEWS
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России