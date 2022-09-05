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Путин снова отличился циничным заявлением о Донбассе

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Камчатка, Понедельник 05 сентября 2022 13:20
Путин снова отличился циничным заявлением о Донбассе Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе. Он также похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин сегодня прибыл с визитом на Камчатку и во время молодежного форума снова упомянул войну в Украину. Он традиционно заявил о "неонацистом режиме" и обвинил его в трагедии на Донбассе.

"Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе - это результат деятельности националистического режима, который в 2014 году захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе", - сказал глава Кремля.

Он добавил, что Россия якобы пыталась мирным способом "урегулировать конфликт".

При этом Путин цинично посочувствовал жителям Донбасса и похвалил боевиков псевдореспублик "за мужество", которые, по его мнению, воюют лучше профессиональных бойцов.

Напомним, Путин во время открытого урока для школьников придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

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