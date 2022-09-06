У Кремлі похвалилися "громаддям" планів по Донбасу, розповівши, коли туди приїде Путін

Президент Росії Володимир Путін відвідає захоплений Донбас, але поки що дату поїздки не визначено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться", - сказав він.

Крім того, він додав, що планів щодо Донбасу у Путіна "громаддя".

"Плани з розвитку великі. Ви бачите, що і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, робляться енергійні зусилля для відновлення всіх систем життєзабезпечення. Це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти. Робота ведеться активно, і там працюють багато тисяч людей ", - додав Пєсков.